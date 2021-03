Barcellona, infortunio Piqué: distorsione al ginocchio destro

Ieri sera, il Barcellona ha ribaltato il 2-0 dell’andata in Copa del Rey contro il Siviglia conquistando l’accesso alla finale. Neanche il tempo di festeggiare, però, che ecco subito arrivare un problema per Ronald Koeman.

Tramite una nota ufficiale, il club blaugrana ha comunicato l’infortunio di Gerard Piqué che ha riportato la distorsione del legamento del ginocchio destro. I tempi di recupero non sono, ma probabilmente salterà il ritorno degli ottavi di Champions League contro il PSG.

LATEST NEWS❗️ A medical evaluation and tests carried out this morning have shown that @3gerardpique has sprained the medial collateral ligament in his right knee. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/RjPjsLegBf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2021