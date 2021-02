Barcellona PSG, Joe Cole critica Messi: «Sembrava disinteressato»

Joe Cole ha commentato Barcellona-PSG puntando il dito contro Lionel Messi

Joe Cole, ex centrocampista inglese, ai microfoni di BT Sport ha criticato la prestazione di Lionel Messi nel 4-1 del PSG contro il Barcellona.

«Disinteresse è la parola più giusta, Messi sembrava disinteressato del risultato e della prestazione. Per un ex giocatore è difficile criticarlo perché è un genio e il più grande calciatore che ho visto giocare, ma stasera non sembrava coinvolto emotivamente nel gioco. Non so come faranno a risolvere il caos che si è creato e non riesco a vedere Messi con quella maglia anche in futuro. Però per lui sarà difficile entrare in un’altra squadra perché dovrà tornare indietro e muoversi come faceva tre-quattro anni fa. Se gioca così sarà una scommessa».