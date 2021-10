Bayern Monaco, Coman non si nasconde: «Siamo i favoriti per la Champions»

L’esterno del Bayern Monaco Kinglsey Coman non di nasconde e punta la Champions League

Kingsley Coman, esterno offensivo del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di beINSports al termine della partita vinta 4-0 contro il Benfica.

CHAMPIONS – «Nella nostra testa siamo sempre favoriti per la Champions. Vogliamo sempre vincerla. Quello che è certo è che daremo tutto per farcela. Ovviamente sappiamo che non è facile».

BENFICA – «Penso sia stata una partita molto bella. Abbiamo dato il massimo dall’inizio alla fine contro una squadra forte. Abbiamo creato tanto ma siamo stati anche bravi ad approfittarne quando loro hanno mollato».