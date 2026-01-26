Bayern Monaco, deciso il futuro di Harry Kane: la mossa del club per l’attaccante inglese non lascia più dubbi

Bayern Monaco, presa una decisione per il futuro di Harry Kane: la mossa del club bavarese nelle ultime ore. Cos’è successo

Il matrimonio tra il Bayern Monaco e il suo bomber principe sembra destinato a durare ancora a lungo. Nonostante un contratto ancora solido, il club bavarese ha deciso di giocare d’anticipo per blindare la sua stella più luminosa. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sky Sports News, la dirigenza tedesca avrebbe già avviato i primi contatti ufficiali con l’entourage di Harry Kane per discutere il prolungamento dell’accordo attuale.

La situazione contrattuale: perché rinnovare ora?

Attualmente, il vincolo che lega l’ex attaccante del Tottenham ai giganti della Bundesliga ha come scadenza il 30 giugno 2027. Sebbene manchi ancora un anno e mezzo al termine naturale, nel calcio moderno queste tempistiche rappresentano una soglia di allerta. Il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di far avvicinare il giocatore all’ultimo anno di contratto, situazione che potrebbe attirare le “sirene” di altri top club europei o creare malumori nello spogliatoio. L’obiettivo è chiaro: estendere la durata e spalmare o adeguare l’ingaggio per certificare la centralità di Kane nel progetto.

Kane, il leader tecnico e carismatico

Dal suo arrivo in Baviera, Harry Kane non si è limitato a segnare gol a raffica. Il capitano della Nazionale inglese è diventato in breve tempo il leader tecnico e carismatico dello spogliatoio. La sua influenza va oltre le statistiche realizzative (sempre mostruose): è l’esempio di professionalità che il Bayern vuole trasmettere ai più giovani.

La volontà delle parti

Al momento, filtra ottimismo. Kane si è ambientato perfettamente a Monaco di Baviera, sia in campo che fuori, e la sua famiglia si trova bene in Germania. Non ci sono nuvole all’orizzonte, ma solo la volontà comune di proseguire un percorso che ha riportato il Bayern a essere una macchina da gol temibile in Europa. I dialoghi sono appena iniziati, ma la sensazione è che la firma possa arrivare ben prima dell’estate, blindando di fatto l’uragano inglese all’Allianz Arena forse fino al termine della sua carriera ad alti livelli.

