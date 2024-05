Bayern Monaco, Tuchel SVELA il suo FUTURO: «Vi dico questo»

Tomas Tuchel è tornato a parlare di futuro in occasione della conferenza stampa di campionato. Ecco le sue parole

Il Bayern Monaco si appresa ad affrontare il Wolfsburg in questa penultima giornata di Bundesliga. Tomas Tuchel, in occasione della classica conferenza stampa, ha parlato così di quello che sarà il suo futuro.

FUTURO – «Non so se rinnoverò con il Bayern. In campo non abbiamo avuto chiara l’identità che rappresentiamo. Stiamo affrontando anche questo. La lotta per il secondo posto? E’ tutto nelle nostre mani. Nessuno correrà di meno domani. Vogliamo vincere la partita così come quelle rimanenti»