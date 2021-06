Belgio-Portogallo, il pericoloso precedente tra Ronaldo e Stijnen

Nel 2007 Belgio e Portogallo si affrontarono in un incontro ufficiale e Stijnen, allora portiere, invitò i compagni a infortunare Ronaldo

Come ricorda oggi il sito Gianlucadimarzio.com, la penultima partita ufficiale giocata tra Belgio e Portogallo riporta alla mente un episodio non molto felice.

Nel 2007 l’allora portiere belga, Stijn Stijnen, invitò i compagni nel pre partita a far male ad un ventiduenne Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole di allora: «Dopo 2 minuti dobbiamo dare la caccia a Cristiano Ronaldo perché non possa continuare a giocare e esca dal campo in barella. Non chiedo ai miei compagni di rompergli le gambe, ma bisogna giocare con carattere ed entrare nello stinco».

I due poi si chiarirono alla fine della partita, vinta 4-0 dal Portogallo con una doppietta dello stesso asso portoghese. L’UEFA multò Stijnen di 4.500 euro per le sue dichiarazioni.