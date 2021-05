Benevento, dura punizione di Vigorito alla squadra: trasferta in pullman fino a Torino

Dura punizione del presidente Vigorito al Benevento dopo la retrocessione: la squadra andrà a Torino in pullman

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Benevento potrebbe andare a Torino per la sfida contro la squadra di Nicola in pullman. Sarebbe questa l’idea del presidente Vigorito, infuriato per la retrocessione della squadra. I ragazzi di Filippo Inzaghi dovrebbero sostenere 12 ore di viaggio in pullman prima della gara di domenica sera.

La decisione sarebbe arrivata dopo le proteste di alcuni gruppi del tifo organizzato e la nota pubblicata della Curva Sud: «Abbiamo sentito dire che a Torino possa essere utilizzata la Primavera. Non siamo d’accordo. La squadra ha viaggiato tutto l’anno in comodi voli charter, ci auguriamo che questa volta vada con un ‘modesto’ pullman societario»