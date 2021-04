Benevento, Inzaghi confermato: lo scenario a fine campionato

Filippo Inzaghi sarà l’allenatore del Benevento almeno fino a fine stagione: ecco lo scenario in merito al tecnico dei sanniti

Niente decisioni affrettare in merito a Filippo Inzaghi. Questo fa trapelare Ottopagine.it, portale vicino alla società del Benevento in merito alla permanenza del tecnico in questo finale di stagione.

Inzaghi resterà certamente fino a fine stagione mentre non ci sarà nessun ritiro per i calciatori. A fine stagione la società e il tecnico faranno le loro valutazioni per decidere se continuare insieme o meno.