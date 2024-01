Benzema Inter, spunta una clamorosa suggestione

Benzema Inter, potrebbe essere la suggestione di questo calciomercato invernale: l’attaccante francese vuole tornare in Europa

Sebastian Frey, ex portiere dell’Inter, ha lanciato una clamorosa suggestione di mercato per quanto riguarda il possibile futuro di Karim Benzema in nerazzurro. Le sue dichiarazioni a Tv Play:

PAROLE – «Benzema è in rottura con l’Arabia Saudita, potrebbe essere sul mercato già a gennaio ho letto e sentito di Marotta che non dice di sì a un suo arrivo ma nemmeno smentisce. La priorità è l’uscita di Sanchez se andrà via dall’Inter può essere una possibilità».