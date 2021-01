Benzema rinviato a giudizio per il sextape e il ricatto a Valbuena

Non c’è pace per Karim Benzema che deve fare ancora i conti con la vicenda sextape ed il tentato ricatto a Valbuena: le ultime

L’ANSA rende noto il rinvio a giudizio di Karim Benzema per la questione sextape ed il tentato ricatto a Valbuena.

«L’attaccante del Real Madrid e della nazionale francese, Karim Benzema, comparirà in tribunale per essere giudicato nella vicenda del presunto ricatto al collega Mathieu Valbuena nel 2015, per un videotape a luci rosse con immagini di quest’ultimo. L’accusa è “tentato ricatto”. Benzema è sospettato di aver esortato il suo ex compagno di nazionale Valbuena a pagare alcuni personaggi della malavita che minacciavano di diffondere un suo video in cui era stato ripreso in momenti di intimità. Altri quattro individui sono stati rinviati a giudizio insieme a Benzema», questa la nota ANSA.