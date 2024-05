Berardi lascerà il SASSUOLO a prezzo di saldo: quattro BIG ITALIANE sono già pronte in fila per acquistarlo

Berardi lascerà il Sassuolo. La notizia che tanto era nell’aria ormai da anni quest’estate si tramuterò in realtà. Il giocatore, che gode di uno status da Nazionale, non starà di certo in Serie B e ci sono già molte big italiane pronte a prelevarlo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Juventus, Lazio, Fiorentina e Roma sono già alla finestra, in attesa di nuovi sviluppi