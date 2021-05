Biglietti finale Coppa Italia: in vendita a 20€. Tutte le info utili

Il Mapei Stadium riapre ai tifosi per la finale di Coppa Italia: ecco tutte le info per acquistare i tagliandi per Atalanta-Juve

La finale di Coppa Italia vede il ritorno dei tifosi sugli spalti: alla Juventus è stata asssegnata la Curva Sud del Mapei Stadium e la società ha posto alcune condizioni per l’acquisto dei biglietti.

Lunedì inizierà la vendita sul sito partner Vivaticket: la Juve darà precedenza ai tesserati negli Official Fan Club. Per il settore est, invece, priorità per i Junior Member, per i ragazzi del settore giovanile e la rete Save The Children.

TUTTE LE INFO SUI BIGLIETTI, COSTI E COME ACQUISTARLI SU JUVENTUSNEWS24