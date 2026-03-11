Bisseck Inter, il club prepara il rinnovo contrattuale: la strategia e le cifre. Un altro difensore pronto a rinnovare

Bisseck Inter, la dirigenza lavora al prolungamento del contratto con adeguamento economico, ma non sarà l’unico a prolungare il suo attuale accordo

In casa nerazzurra non c’è solo il campo a tenere banco nelle discussioni quotidiane, ma anche il futuro dei propri tesserati. La dirigenza dell’Inter sta lavorando intensamente per blindare Yann Bisseck, protagonista di una crescita esponenziale che ha convinto la proprietà Oaktree a muoversi in netto anticipo sui tempi previsti. L’obiettivo primario del management interista è consolidare il legame con il difensore nerazzurro, premiando i progressi mostrati nelle ultime settimane con un meritato adeguamento economico. Il rendimento stagionale di Yann Bisseck ha superato le aspettative iniziali, spingendo i vertici societari a programmare una blindatura immediata per allontanare eventuali e pericolose sirene di mercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’intenzione del club meneghino è quella di ritoccare l’attuale accordo che scade nell’anno 2029. Questo contratto prevede attualmente uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione. L’idea della dirigenza è quella di allungare ulteriormente la scadenza temporale, portando l’ingaggio a cifre nettamente più alte, pur cercando di restare leggermente al di sotto del raddoppio richiesto. Si tratta di una mossa strategica fondamentale per riconoscere ufficialmente il nuovo status raggiunto da Yann Bisseck all’interno delle gerarchie di Cristian Chivu. Il piano progettuale della società mira a creare una stabilità a lungo termine.

Oltre a Yann Bisseck, il club intende premiare anche Carlos Augusto. Se per il primo si tratta di sancire un salto di qualità tecnico ed economico, per il secondo la dirigenza vuole mostrare profonda gratitudine. L’affidabilità dimostrata durante la stagione è stata encomiabile, specialmente in momenti di totale emergenza. La dirigenza valuta il contributo di Carlos Augusto come assolutamente imprescindibile per mantenere un livello di competitività molto alto su tutti i fronti affrontati.

I dialoghi tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni per definire ogni dettaglio contrattuale. Il prolungamento del contratto rappresenta una chiara dichiarazione di intenti da parte di Oaktree, decisa a valorizzare il patrimonio tecnico già presente. L’accelerata per chiudere queste operazioni testimonia la volontà di pianificare il futuro con estrema lucidità, garantendo a Cristian Chivu una base solida su cui continuare a costruire il percorso sportivo. La firma sui nuovi accordi potrebbe arrivare nelle prossime settimane, blindando due pedine centrali per il progetto tecnico.