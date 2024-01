Bologna, la decisione sullo scambio Karlsson–Brekalo

Le ultime sulla trattativa di calciomercato tra Bologna e Fiorentina per lo scambio Karlsson–Brekalo. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Resto del Carlino, sarebbe ormai naufragata la possibilità di uno scambio tra Bologna e Fiorentina per Karlsson e Brekalo. L’ex AZ ha infatti deluso nei suoi primi mesi in Serie A, ma i rossoblù vorrebbero ancora dargli una possibilità.

Intanto Sartori ci prova anche per Christian Kouamé, ma anche in questo caso la trattativa di calciomercato sembra complicata per via del possibile rinnovo dell’ivoriano con la Fiorentina.