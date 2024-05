Bologna Ndoye: «Giochiamo per fare felici i nostri tifosi. Esultanza? Creata con Zirkzee»

Le parole di Dan Ndoye, attaccante del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in trasferta contro il Napoli

Dan Ndoye ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Bologna contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «È stata una grande partita. Noi giochiamo per far felici i tifosi, e quando ci riusciamo, come accaduto questa sera ci godiamo il momento».

GOL – «Sono contento perché oggi il gol è arrivato ma io gioco e lavoro per la squadra, sono contento anche quando non riesco a segnare perché io gioco per la squadra».

ESULTANZA – «La mia esultanza è perché mi piace seguire il Basket e vinco sempre contro Zirkzee negli uno contro uno».