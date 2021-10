Bonucci: «Ora capisco i silenzi di Quagliarella» – VIDEO

Siparietto tra Bonucci e Quagliarella alla presentazione del docufilm sul capitano della Sampdoria: le parole – VIDEO

Leonardo Bonucci è intervenuto sul palco in occasione della presentazione del docufilm su Fabio Quagliarella. Le dichiarazioni del difensore della Juventus e del capitano della Sampdoria raccolte dalla redazione di sampnews24.com.

QUAGLIARELLA – «Sono stato in camera con lui quattro anni, ora ci ridiamo sopra ma in quei quattro anni ha subito silenzi perché per me era un periodo non semplice. Era lì a sopportarmi. Lo ringrazio per essere qui dopo una partita difficile come quella di ieri. Un segno del fatto che ci vogliamo bene».

BONUCCI – «Ho capito tanto dopo quei suoi silenzi. Un esempio dentro e fuori dal calcio. Nei suoi silenzi trasmetteva comunque dei valori importanti trasmessi dalla famiglia. Poi era uno dei primi a ridere e a scherzare per sdrammatizzare. Per me è stato un compagno di vita e di spogliatoio importante. Anche grazie a lui sono migliorato. Quando ci incontriamo per me non è facile perché non ho un avversario davanti ma un amico. Questo vecchietto qua è veramente forte in tutto. Quando giochiamo contro mi fa ridere perché ne ha per tutti».