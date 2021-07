Bonucci placcato da uno steward a Wembley: il motivo – VIDEO

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Wembley dopo i rigori che hanno consegnato all’Italia la finale di Euro2020. Leonardo Bonucci, corso a festeggiare con ai tifosi, è stato placato da uno steward.

Il motivo? L’inserviente ha scambiato il difensore per un tifoso che voleva correre in campo.

When the steward thought Bonucci was a fan trying to get back onto the pitch 🤣#ITAESP #Euro2020 pic.twitter.com/SJ4QjmNMcm

— Sam Huxley (@samhuxley) July 6, 2021