Borja Valero al Lebowski: sogno o realtà? L’indiscrezione

Borja Valero potrebbe tornare in campo con la maglia del Centro Storico Lebowski: ecco la clamorosa indiscrezione

Borja Valero torna a giocare? Secondo quanto riporta La Nazione potrebbe essere. Il centrocampista spagnolo potrebbe indossare la maglia del Centro Storico Lebowski.

Questo club ormai è diventato un’icona nazionale per il calcio di una volta, che basa i suoi principi sulla genuinità del pallone. Nessuna delle parti in causa conferma, ma intanto intorno allo spagnolo si sono accesi entusiasmo e curiosità. Il club che ha scalato le categorie fino alla Promozione vorrebbe ingaggiare Borja. Non solo il Lebowski, ma anche la Settignanese, dove gioca nelle giovanili il figlio Alvaro si era fatta avanti.