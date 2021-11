Borussia Dortmund, Hazard positivo al Covid: la situazione

Il Borussia Dortmund perde per le prossime settimane il talento di Thorgan Hazard risultato positivo al Covid

Il Borussia Dortmund comunica che il giocatore Thorgan Hazard è risultato positivo al Covid. Il ragazzo è già in isolamento e non è stato a contatto con altri compagni in questi giorni.

Perdita importante dunque per i gialloneri che dovranno fare a meno dell’attaccante per le prossime settimane. Al momento non sono previsti altri tamponi per la squadra, che è tutta vaccinata.