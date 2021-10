Burdisso: «Vi svelo il mio nuovo ruolo alla Fiorentina»

Nicolas Burdisso, direttore dell’area tecnica della Fiorentina, ha commentato la nuova esperienza in viola

DICHIARAZIONI BURDISSO – «Oggi sono nel mondo del calcio in un’altra ottica, non più in campo ma nella dirigenza. Ma le partite sono uno stato d’animo. Sono nella fase più di quantità che di qualità, guardo tanto e cerco di analizzare il calcio. Nel mio ruolo ti chiamano perché tu dia risposte: che tu fornisca profili di allenatori e di giocatori. E io devo essere preparato».