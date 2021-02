Cagliari, ecco la prima possibile formazione di Semplici

Probabili formazioni Crotone Cagliari: le possibili scelte di Stroppa e Semplici per il match di questo pomeriggio allo Scida

Il Cagliari non può più fallire ed è arrivato alla fatidica “ultima spiaggia”. Questo pomeriggio allo Scida i ragazzi di Semplici dovranno conquistare i tre punti per staccare il Crotone e sfruttare il pareggio tra Parma e Spezia.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Praticamente una gara da dentro o fuori in chiave salvezza quella di domani. I sardi del neo tecnico Semplici varano il 3-5-2 con il ritorno da titolare di Pavoletti, in coppia con Joao Pedro, oltre a Nandez che torna mezz’ala al fianco di Nainggolan in cabina di regia.

PROBABILE FORMAZIONE CROTONE (4-3-1-2) – Cordaz; Rispoli, Magallan, Golemic, Reca; P. Pereira, Petriccione, Molina; Messias; Ounas, Di Carmine. Allenatore: Stroppa

PROBABILI FORMAZIONE CAGLIARI (3-5-2) – Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Nainggolan, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro: Allenatore: Semplici.