Cagliari Genoa, i convocati di Ballardini: out Caicedo. La lista

Convocati Genoa per il Cagliari: Ballardini non chiama Caicedo. Ecco gli uomini a disposizione per la trasferta in Sardegna

Davide Ballardini ha diramato l’elenco dei convocati del Genoa per il Cagliari. Out Caicedo a causa di un piccolo problema ai flessori. Out anche Andrenacci, Bianchi, Buksa, Badelj, Masiello e Serpe. Prima chiamata per Fares, Vasquez, Semper e Maksimovic.

3 Bani, 11 Behrami, 24 Bianchi, 14 Biraschi, 50 Cambiaso, 4 Criscito, 23, Destro, 20 Ekuban, 93 Fares, 18 Ghiglione, 33 Hernani, 91 Kallon, 52 Maksimovic, 22 Marchetti,10 Melegoni, 19 Pandev, 90 Portanova, 65 Rovella, 2 Sabelli, 1 Semper, 57 Sirigu, 27 Sturaro, 94 Toure, 3 Vanheusden, 15 Vasquez