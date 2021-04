Cagliari, il Bologna punta Simeone ma il prezzo è altissimo

Il Bologna avrebbe messo nel mirino Giovanni Simeone, ma il Cagliari chiede tantissimo per il suo attaccante

Il Bologna inizia a guardare al futuro e Sinisa Mihajlovic continua la ricerca della punta perfetta per il suo attacco. La società rossoblù, come riporta Il Corriere dello Sport, per poter investire in maniera significativa ha bisogno di incassare un importo notevole (40/45 milioni) dalla cessione di alcuni dei suoi giocatori.

Il Bologna continua a osservare in casa Cagliari: Giovanni Simeone, come detto più volte, corrisponderebbe alla perfezione all’identikit fornito dal tecnico serbo per il suo attaccante ideale. Il grande problema, per la società guidata da Saputo, sarebbe il costo del cartellino del giocatore argentino. Il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini, infatti, potrebbe chiedere per Il Cholito almeno 15 milioni di euro, una cifra non indifferente per i felsinei che vorrebbero condurre la campagna acquisti a costi relativamente bassi.