Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha incontrato a Milano l’agente del capitano rossoblù Joao Pedro

La sessione di calciomercato estiva è alle porte e le relative voci iniziano a farsi sentire. Questa volta è il turno di Joao Pedro, capitano del Cagliari, che dovrebbe essere vincolato alla squadra sarda fino al 2023. Vincolato, si intende, solo da contratto: il brasiliano, infatti, ha sottolineato più volte il suo amore verso l’isola.

Proprio per questo motivo, il direttore sportivo rossoblù Stefano Capozucca si è incontrato con l’agente di JP all’Hotel ME di Milano per discutere in merito al rinnovo di contratto. Come riporta Sky Sport ci sarebbe un’intesa di massima sul rinnovo.

