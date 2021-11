Cagliari, Keita segna ma non decide: con la Salernitana per invertire il trend

Keita Balde non è mai stato decisivo per una vittoria del Cagliari. L’attaccante vuole invertire il trend contro la Salernitana

«Keita vuole il gol della vittoria», titola l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Delle tre reti messe a segno dal numero 9 del Cagliari nessuna è stata decisiva, neanche la sua prodezza al Mapei Stadium con il Sassuolo.

Venerdì all’Unipol Domus i rossoblù affronteranno la Salernitana. Un match delicatissimo, da vincere a tutti i costi per poter piano piano risalire e allontanarsi dalla zona retrocessione. Per raggiungere l’obiettivo, Walter Mazzarri si affida non soltanto al suo magico duo di attacco ma all’intera squadra perché il gol, come sottolineato più volte dal tecnico toscano, nasce grazie al contributo di tutti.

