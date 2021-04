Cagliari, la rivoluzione di Semplici parte da un ruolo: il trequartista

Il Cagliari è al momento fuori dalla posizione che significa retrocessione. E la mossa di Semplici per sbaragliare le avversarie è stata l’inserimento del trequartista

Leonardo Semplici è arrivato a Cagliari con l’obiettivo di salvare una squadra in caduta libera, priva di gioco, di idee e di carattere. In poche settimane, il tecnico toscano ha cercato di capire di cosa avevano bisogno i rossoblù: cuore, mentalità e, dal punto di vista tattico, l’impiego del trequartista a cui sono affidate le sorti creative della squadra.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU CAGLIARI NEWS 24

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è proprio questa la svolta apportata da mister Semplici. A confermare questa tesi sono i tre successi consecutivi e le otto reti nelle ultime tre partite contro Parma, Udinese e Roma. Tre i giocatori che sono riusciti a mettere tanta qualità tra le linee, Nainggolan, Marin e Joao Pedro. Possono cambiare i nomi ma il concetto di base resta sempre lo stesso: il trequartista funge da raccordo tra il centrocampo e l’attacco e si dimostra fondamentale non solo nella fase di impostazione ma anche e soprattutto nella fase di non possesso quando si trova a bloccare e a spegnere le manovre degli avversari.