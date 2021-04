Il laterale sinistro del Cagliari Lykogiannis ha lasciato il campo contro la Roma dopo essersi ampiamente toccato il polpaccio

Durante la gara di domenica tra Cagliari e Roma, il laterale mancino rossoblù Charalampos Lykogiannis, autore del gol che ha sbloccato la gara, è uscito dal campo al minuto 75′ dopo essersi accasciato a terra toccandosi il polpaccio.

Stando a quanto appreso dalla redazione di Cagliarinews24 il greco non dovrebbe aver riportato nessun problema muscolare, ma è stato costretto alla sostituzione a causa di crampi al polpaccio. Emergenza rientrata in casa Cagliari con Lykogiannis disponibile per la gara contro il Napoli.