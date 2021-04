Cagliari, non si molla la pista Ranieri: la Samp stringe sul tecnico

L’incontro per il rinnovo dovrebbe essere risolutivo: permanenza o addio. Claudio Ranieri tentato da un ritorno a Cagliari, che non molla la presa

Il Cagliari non molla la presa su Claudio Ranieri, come riporta La Repubblica. Il ritorno del tecnico romano significherebbe una garanzia a livello di lotta per non retrocedere, posto che la squadra rossoblù riesca a centrare l’obiettivo di restare in Serie A.

Il tecnico blucerchiato sarebbe stato tentato dalle voci che lo vorrebbero di ritorno a Cagliari a prescindere dall’ingaggio e dalla categoria data la grande stima del presidente Tommaso Giulini, ma – negli ultimi giorni – avrebbe fatto marcia indietro dichiarandosi disposto a scendere a compromessi per rimanere alla Sampdoria.

CLICCA PER LEGGERE SUL RINNOVO DI RANIERI