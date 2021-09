Pavoletti in panchina contro il Genoa, problema fisico: i dettagli sulle condizioni dell’attaccante del Cagliari

Come riferito da DAZN Leonardo Pavoletti non è sceso in campo dal primo minuto in Cagliari-Genoa a causa di un problema fisico.

Fastidio alla schiena per l’attaccante che ha provato una corsetta durante il riscaldamento, prima di accomodarsi in panchina. Al suo posto, dal primo minuto, c’è Keita Balde.