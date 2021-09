Cagliari, rifiutata un’offerta last minute per Nandez dal Watford: il motivo

Calciomercato Cagliari: nelle ultime ore di trattative, i rossoblù avrebbero rifiutato un’offerta del Watford per Nahitan Nandez

Dopo settimane di tira e molla, tra il Cagliari e Nahitan Nandez è finalmente tornato il sereno. L’uruguaiano aveva espresso il desiderio di andare a giocare in una big ma tutte le trattative sono sfumate in poco tempo per assenza di accordi fra le parti.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, la volontà del giocatore potrebbe essere stata soltanto rimandata. El Leon resterà in rossoblù almeno fino a gennaio, il suo futuro è tutto ancora da decidere. Il Cagliari vuole Nandez, la sua duttilità, la sua forza, la sua grinta. Questo è il motivo che secondo quanto riferisce il quotidiano sassarese, avrebbe spinto il club sardo a rifiutare nella giornata di ieri un’offerta last minute da parte del Watford.