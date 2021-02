Cagliari, sei Joao Pedro-dipendente: 11 gol su 24 sono suoi

Con la rete di ieri Joao Pedro ha segnato il quinto gol consecutivo per il Cagliari: 11 gol dei 24 totali sono del brasiliano

Joao Pedro illude i rossoblù di poter tornare al successo: la sua rete al 75′ della partita di ieri contro il Sassuolo sembrava poter regalare nuovamente i tre punti al Cagliari, ma Boga ha pareggiato a venti secondi dalla fine del recupero. Quello che rimane a Di Francesco, oltre ad un punto in classifica (che nel 2021 non era ancora arrivato), è l’impressione che tutta la pericolosità offensiva dipenda esclusivamente dalla forma di Joao Pedro.

Con la marcatura nell’ultimo match Joao Pedro ha messo a referto la quinta rete consecutiva del Cagliari: il brasiliano rimane completamente indispensabile per i sardi, che senza sembrano non riuscire a trovare in nessun modo la via del gol. A riprova di ciò basta analizzare la statistica sulla percentuale delle reti di JP confrontata al totale delle reti del Cagliari: su 24 gol in campionato dei rossoblù, 11 sono stati segnati dal capitano. Stiamo parlando del 45% delle realizzazioni totali della squadra, numeri che lo mettono al primo posto per percentuale di incidenza sulle reti della propria squadra in Serie A.