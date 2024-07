Calafiori Juve, una BIG INGLESE pronta a BEFFARE la squadra bianconera. Le ultime notizie

Calafiori Juve, nonostante la trattativa per il difensore del Bologna la strada è in salita. La big inglese è pronta a fare sul serio

Il calciomercato Juve deve guardarsi dalla minaccia della Premier League per l’obiettivo in vista della sessione estiva in difesa Riccardo Calafiori.

Come riportato da Espn infatti l’Arsenal starebbe valutando una mossa per il difensore centrale del Bologna: pronto l’investimento da 45 milioni per il giocatore nel mirino anche del Milan di Fonseca. Ora che l’Europeo degli azzurri è finito il futuro di Calafiori può definirsi più rapidamente.