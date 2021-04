Calciomercato Bologna, cosa farà Palacio? Il Monza prova a convincerlo

Rodrigo Palacio potrebbe dire addio al Bologna in estate, su di lui c’è il pressing del Monza. Un altro in partenza

Come accade da qualche estate Rodrigo Palacio comunicherà al Bologna le sue volontà a fine stagione. Dopo il no all’Atalanta di due anni fa ora la calamita che attrae si chiama Monza e si chiama soprattutto Adriano Galliani.

L’ex dirigente del Milan vorrebbe Rodrigo come punto fermo del proprio attacco nonché trascinatore in caso di promozione in Serie A. A 39 anni Palacio potrebbe pensarci, intanto il Bologna ragiona sui sostituti: in partenza anche Santander che non rientra più nei piani di Mihajlovic.