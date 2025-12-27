Calciomercato Bologna, la priorità di Italiano è un centrale in caso di addio di Casale: e c’è un nome in pole position. Di chi si tratta

Calciomercato Bologna, Freytes è il profilo in pole position per la difesa dei felsinei in caso di addio di Casale. Le ultime del ‘Corriere dello Sport’

Il calciomercato del Bologna entra nel vivo con una strategia sempre più chiara: rinforzare la difesa puntando su profili giovani e di prospettiva, pronti a inserirsi gradualmente nel progetto tecnico di Vincenzo Italiano. Nelle ultime settimane, l’attenzione della dirigenza rossoblù si è spostata con decisione dai difensori “europei” a quelli sudamericani, che avrebbero addirittura superato le prime opzioni nelle preferenze di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio.

In un primo momento, il calciomercato del Bologna sembrava orientato su nomi provenienti dai campionati europei, come Otavio del Paris FC, Fedde Leysen dell’Union Saint-Gilloise e Axel Disasi del Chelsea. Tuttavia, alcune difficoltà oggettive e valutazioni tecniche hanno portato a un cambio di rotta. È invece definitivamente uscita di scena la pista che portava a Marc-Oliver Kempf del Como, giudicato incedibile da Cesc Fabregas nonostante il suo utilizzo non continuativo.

Oggi, il focus principale del calciomercato del Bologna è sul Sudamerica. Tre i nomi finiti sul taccuino della dirigenza, tutti attualmente in Brasile ma non brasiliani: Juan Pablo Freytes del Fluminense, argentino classe 2000 cresciuto nel Newell’s Old Boys; Alexis Duarte, paraguaiano classe 2000 del Santos; e Nahuel Ferraresi, venezuelano classe 1998 del San Paolo, in possesso anche di passaporto italiano.

Tra questi, Freytes sembra essere il profilo in vantaggio. Il motivo è principalmente tecnico: è un difensore mancino naturale, caratteristica che il Bologna sta cercando con insistenza per completare il reparto arretrato. Duarte e Ferraresi, infatti, sono entrambi di piede destro. Il club rossoblù segue Freytes già dai tempi del Newell’s e lo considera il primo nome della lista. Solo in caso di difficoltà nella trattativa con il Fluminense, Sartori e Di Vaio tornerebbero con decisione sugli altri due profili, che restano comunque monitorati.

Come da tradizione, da Casteldebole filtra pochissimo. Il calciomercato del Bologna viene gestito con grande riservatezza, sia per quanto riguarda gli obiettivi in entrata sia per i possibili giocatori in uscita. Molto dipenderà anche dal futuro di Nicolò Casale, sul quale sono arrivati recentemente alcuni interessamenti dalla Serie A. Il difensore sta recuperando da un problema muscolare e sarà lui a decidere se ascoltare le sirene del mercato o proseguire la sua avventura in rossoblù.

In caso di partenza di Casale, il Bologna accelererebbe per l’arrivo di un giovane centrale da far crescere con calma, anche accettando inizialmente un ruolo da quinto difensore. Una scelta coerente con la filosofia del calciomercato del Bologna, sempre attento alla sostenibilità e allo sviluppo dei talenti.