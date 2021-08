Bologna, l’Arsenal spinge per Tomiyasu: la situazione

Calciomercato Bologna: Takehiro Tomiyasu resta nel mirino dei club di Premier League. Ora spunta l’Arsenal

Dopo l’interesse del Tottenham, Takehiro Tomiyasu sarebbe finito nel mirino di un altro club londinese di Premier League. Come riportato da Sky Sports Uk, infatti, il difensore del Bologna sarebbe un obiettivo dell’Arsenal alla ricerca di rinforzi dopo il disastroso inizio di stagione.

I Gunners vogliono il giapponese per sostituire il partente Bellerin. Le intenzioni del difensore, invece, sono chiare: partire per l’Inghilterra per provare una nuova esperienza.