Calciomercato Cagliari: sfida a tre per Bonifazi

Calciomercato Cagliari, i rossoblu sulle tracce del difensore Kevin Bonifazi del Bologna, ma il calciatore piace anche ad altre due squadre

Il Cagliari aveva già individuato un profilo per rinforzare la propria retroguardia, soprattutto alla luce delle deludenti prestazioni recenti degli acquisti estivi Pantelis Hatzidiakos e Mateusz Wieteska. Si tratta del giocatore del Bologna Kevin Bonifazi, per il quale si sono inserite con forza sia il Frosinone (in vantaggio) che il Sassuolo – riporta oggi il Corriere dello Sport.

I sardi del d.s. Nereo Bonato restano sullo sfondo ma l’ingaggio del centrale è molto elevato: 1,2 milioni. Inoltri i felsinei di Giovanni Sartori hanno rifiutato la richiesta dei ciociari circa una partecipazione al pagamento dello stesso nell’ottica di un prestito semestrale. Questi elementi portano ad un complicarsi della pista che avrebbe potuto condurre il giocatore nato a Rieti in Sardegna!

