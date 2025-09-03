Calciomercato: la FIFA blocca il ritorno di Laporte all’Athletic Bilbao. Il comunicato

Calciomercato: che caos! La FIFA ha bloccato il ritorno di Laporte all’Athletic Bilbao. Il comunicato ufficiale

Il ritorno di Laporte, difensore centrale francese naturalizzato spagnolo, attualmente in forza all’Al-Nassr in Arabia Saudita, all’Athletic Bilbao è stato ufficialmente bloccato dalla FIFA. L’ex giocatore del Manchester City, accostato anche al calciomercato della Juventus, dovrà attendere: l’operazione non è andata a buon fine a causa del mancato rilascio del Certificato di Trasferimento Internazionale (ITC). I dettagli:

COMUNICATO – L’Athletic Club desidera informare i suoi membri e tutti i suoi tifosi che la FIFA ha negato la richiesta della Federcalcio spagnola (RFEF) di ottenere il Certificato di Trasferimento Internazionale (ITC) dalla Federcalcio dell’Arabia Saudita, al fine di poter effettuare l’incorporazione del giocatore Aymeric Laporte. L’elenco dei fatti è il seguente:

1.- Il 1° settembre ed entro il periodo di registrazione dei giocatori consentito dal regolamento, il giocatore Aymeric Laporte Fevre, il club dell’Arabia Saudita Al-Nassr Football Club e l’Athletic Club hanno accettato il trasferimento del giocatore all’Athletic Club, subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni.

2.- L’Athletic Club ha caricato la richiesta di trasferimento sulla piattaforma FIFA TMS il 1° settembre, anche se non è stato possibile completarla nella sua interezza in quella data per motivi al di fuori del suo controllo e fattori esterni al di fuori del suo controllo.

3.- Il 2 settembre, la RFEF ha chiesto alla FIFA di autorizzare un’eccezione di convalida per ottenere il Certificato di Trasferimento Internazionale dalla Federcalcio dell’Arabia Saudita, in modo che il giocatore possa essere registrato dall’Athletic Club.

4.- La RFEF ha comunicato il 3 settembre via e-mail all’Athletic Club che la FIFA nega la richiesta fatta e la possibilità di ottenere il Certificato di Trasferimento Internazionale.

L’Athletic Club continua a lavorare per portare a termine con successo la volontà delle tre parti (Al-Nassr, giocatore e Athletic Club) e sta studiando tutte le possibilità all’interno del quadro giuridico esistente.

In ogni caso, l’Athletic Club desidera informare che se il giocatore D. Aymeric Laporte non si unisce definitivamente all’Athletic Club, gli accordi sono privi di effetti di alcun tipo tra le parti, senza alcuna conseguenza economica di alcun tipo per la nostra entità, nel rispetto delle condizioni sospensive dei contratti tra l’Athletic Club, Al-Nassr e il giocatore.