Fiorentina, movimenti in difesa: Milenkovic può restare, Pezzella via

In casa Fiorentina si preparano le prossime mosse per la difesa. Milenkovic può rinnovare, mentre per Pezzella sembra certo l’addio

La Fiorentina è pronta a muoversi per il reparto difensivo. Come riferito da La Nazione, Nikola Milenkovic, che sembrava certo di andarsene, potrebbe ora dire si alla proposta di rinnovo del club viola, pronto poi a mettere le mani su Matija Nastasic dello Schalke 04, anche lui in scadenza 2022.

Per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno che riempirebbe la casella lasciata vuota dal capitano German Pezzella, sempre più vicino alla cessione. Sull’argentino forte il Betis Siviglia, ma il Cagliari resta alla finestra.