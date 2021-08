Calciomercato Fiorentina: Origi come vice Vlahovic. C’è il prezzo

La Fiorentina vuole chiudere il mercato con il botto e affidare a Italiano un vice Vlahovic: sul taccuino di Barone c’è Amrabat

La Fiorentina è stata una delle società più attive in sede di mercato: gli arrivi di Odriozola e Torreira hanno alzato il livello tecnico della squadra di Italiano ma si cerca un altro calciatore per completare la rosa.

Come riportato da La Nazione, individuato Origi come vice Vlahovic: prezzo fissato a 15 milioni dal Liverpool ma il contratto in scadenza 2022 potrebbe far abbassare le richieste.