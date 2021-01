Calciomercato Fiorentina, Prandelli: «28 giocatori? Troppi» – VIDEO

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato della prossima sessione invernale di calciomercato: le sue dichiarazioni – VIDEO

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato della prossima sessione invernale di calciomercato.

«Ho espresso il desiderio di non continuare ad avere 28 giocatori per evitare di avere scontenti. Mi auguro si possano trovare delle buone soluzioni per tutti. Siamo perfettamente in sintonia con la società. Prima dobbiamo cercare di sfoltire la rosa, poi per gli acquisti abbiamo delle idee. Sappiamo che a gennaio è difficile migliorare le squadre, ma le idee ci sono. In questo momento però pensiamo al Bologna, voglio che i miei siano pronti ad affrontare un avversario molto temibile».