Calciomercato Fiorentina, sale Ikoné per la fascia: le ultime

Calciomercato Fiorentina: i viola studiano i rinforzi per gennaio, con Ikoné in pole per la fascia

La Fiorentina di Italiano sta facendo molto bene in campionato, ma in vista del calciomercato di gennaio l’allenatore chiede qualche rinforzo. In particolare sulla fascia dove, come riportato da La Nazione, dopo la chiusura del Sassuolo per Berardi il nome forte sarebbe diventato quello di Ikoné del Lille.

In attacco, invece, in caso di partenza di Vlahovic, sarebbe in risalita le quotazioni di Borja Mayoral della Roma.