Calciomercato Fiorentina, spunta il nome di un portiere

Spunta il nome di un portiere italiano per la Fiorentina del futuro: piace tanto a Commisso. E Dragowski…

Alessio Cragno è uno di quei giocatori che piacciono un po’ a tutte le grandi del nostro campionato. Per il portiere del Cagliari si è parlato soprattutto di Inter che però è incerta e potrebbe dare ancora un anno di contratto ad Handanovic o puntare su Juan Musso.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Cragno piace tanto al presidente della Fiorentina Commisso che potrebbe puntare su di lui per il dopo Dragowski. L’attuale numero uno viola infatti non ha ancora prolungato il contratto con la Fiorentina e potrebbe partire già la prossima estate.