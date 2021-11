Calciomercato Fiorentina, a gennaio il valzer delle punte

La Fiorentina nel calciomercato di gennaio potrebbe stravolgere l’assetto offensivo della sua squadra: i viola valutano tre nomi

La Fiorentina ha messo nel mirino tre giocatori per la fase offensiva. Con Kokorin sicuro partente, visto lo scarso minutaggio e non ambientamento del russo, la società viola dovrebbe trovare il vice di Vlahovic.

Il serbo resterà con ogni probabilità fino al termine della stagione ed ecco che le soluzioni low cost portano a tre nomi: Berardi, Ikonè e Mayoral. I primi due sono intercambiabili: l’esterno neroverde costa 30 milioni, mentre il francese del Lille appena 18 e l’affare potrebbe essere già indirizzato. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, non solo i due esterni ma la viola punta forte anche Borja Mayoral in uscita dalla Roma e valida alternativa per rimpolpare l’attacco con la partenza di Vlahovic. Al momento grandi voci, ma il valzer delle punte a gennaio è destinato a decollare.