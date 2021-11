Calciomercato Fiorentina, la pista Alvarez per liberare Vlahovic?

La Fiorentina starebbe seguendo da vicino Alvarez e potrebbe acquistarlo già nel calciomercato di gennaio: effetto domino con Vlahovic?

La Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport, starebbe pensando di portare il talento del River Plate Alvarez in Italia già a gennaio.

I viola avrebbero in mente di anticipare la concorrenza per mettere le mani in caso di cessione di Vlahovic. Un vero e proprio effetto domino, che potrebbe spingere anche alla cessione del serbo già nel mercato invernale. La Juve osserva.

