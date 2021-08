Calciomercato Genoa, Aurier possibile colpo dell’ultima ora

Calciomercato Genoa, i rossoblu a caccia di uomini d’esperienza valutano la candidatura di Aurier per la fascia: i dettagli

Come riferito da Sky Sports UK, il Tottenham è pronto a prelevare Emerson Royal da Barcellona. Per far spazio al brasiliano, il club londinese dovrà cedere l’ivoriano Serge Aurier, ritenuto ormai di troppo nel progetto tecnico.

Sull’ex Psg ci sarebbe il Genoa, a caccia di un colpo d’esperienza in queste ultime ore di mercato. La trattativa, però, è ancora in fase iniziale.