Mercato Genoa, fatta per Bohinen dalla Salernitana: la formula

Il Genoa ha chiuso l’operazione con la Salernitana per l’arrivo del centrocampista Emil Bohinen. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Genoa avrebbe trovato un accordo con la Salernitana per l’arrivo di Emil Bohinen. Il centrocampista si trasferirà infatti in rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per un totale di 2 milioni di euro.

Il norvegese sarà a Genova già domani per effettuare le visite mediche e firmare con il suo nuovo club.