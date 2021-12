Calciomercato Genoa: dal sogno Pjanic a Miranchuk e Younes. Le ultime

Calciomercato Genoa: tante le idee della società rossoblù. Da Pjanic e Vecino a Miranchuk e Younes

Il Genoa attende con ansia l’inizio della sessione invernale di calciomercato per offrire al tecnico Andriy Shevchenko gli uomini giusti. Sono giorni di sfiancante lavoro per il nuovo direttore sportivo Johannes Spors, che dovrà piazzare i numerosi calciatori in esubero e aumentare il tasso tecnico di una rosa che rischia la retrocessione in Serie B. Il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Miralem Pjanic, che potrebbe già lasciare il Besiktas e fare ritorno in Italia dopo le esperienze con Roma e Juventus. Nonostante le smentite di rito dalla Turchia, il bosniaco resta un obiettivo.

Il doppio piano B a centrocampo riguarda Aleksej Miranchuk, per il quale l’Atalanta chiede 15 milioni di euro, e Matias Vecino, in uscita dall’Inter. Si guarda poi all’attacco, dove si abbandonerà l’idea della doppia punta per creare un 4-3-3 più dinamico e pericoloso. Nel mirino del Genoa ci sono Amin Younes, in prestito all’Eintracht Francoforte dal Napoli; Jørgen Strand Larsen, classe 2000 che milita nel Groningen e fa già parte del giro della Nazionale norvegese; Riccardo Orsolini del Bologna; infine Samu Castillejo, il quale vanta anche corteggiamenti dalla Spagna.