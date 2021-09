Calciomercato Genoa, discorsi ancora aperti per Nkoulou

Calciomercato Genoa, il difensore, svincolato, è nel mirino del club per rinforzare la difesa. Trattativa ancora aperta

L’arrivo di Maksimovic non basta al Genoa, che vuole rinforzare ulteriormente la propria difesa. Chiuso il mercato, il club rossoblu guarda alla lista degli svincolati, con l’obiettivo di mettere sotto contratto Nicolas Nkoulou.

Il camerunese, che non ha rinnovato con il Torino, si sta guardando in giro in cerca di una nuova avventura. Trattativa aperta più che mai, come riferito da Tuttosport.