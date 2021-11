Calciomercato Hellas Verona, Lasagna in uscita: potrebbe restare in A

L’Hellas Verona potrebbe veder partire l’attaccante Lasagna, mai entrato nelle gerarchie di Tudor, l’ex Carpi potrebbe restare in A

Hellas Verona e Lasagna, amore mai sbocciato fino in fondo. L’attaccante ex Carpi e Udinese potrebbe lasciare gli scaligeri a gennaio in cerca di minutaggio.

In questa prima parte di stagione l’attaccante non ha trovato tanto spazio e non è mai entrato nelle gerarchie di Tudor ed ecco dunque la possibilità di poter andare altrove. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna avrebbe messo gli occhi sulla punta gialloblù, a gennaio potrebbero aprirsi gli scenari.