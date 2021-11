Calciomercato Inter, missione Alvarez per battere la concorrenza

L’Inter fa sul serio per Julian Alvarez: il vice Ds Baccin è in Argentina per osservare il centravanti del River Plate

L’Inter fa sul serio per il giovane Julian Alvarez del River Plate. Per battere la concorrenza delle altre squadre, tra cui Juventus e Milan, i nerazzurri starebbero pensando ad una missione Argentina.

Baccin sarebbe in partenza per andare a parlare con società e ragazzo per capire la fattibilità dell’affare. Una mossa che potrebbe anche anticipare quella della concorrenza ed essere quella decisiva.

CONTINUA SU INTER NEWS 24